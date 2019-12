20 Jahre Sucht– und Straffälligenhilfe im Kontaktladen Limit

Der Beginn war alles andere als einfach. Das wurde ersichtlich, als Dieter Strobel, Geschäftsführer der Sozialberatung Schwäbisch Gmünd, am Mittwoch zurückblickte auf die 20 -​jährige Sucht– und Straffälligenhilfe im Kontaktladen Limit.

Welche Veränderungen bekanntgegeben wurden und welche Erinnerungen mit den Anfängen vor 20 Jahren verbunden sind, das steht am Donnerstag in der Rems-​Zeitung.



Das Anliegen für die Zukunft wurde klar formuliert: Auch weiterhin soll den Suchtkranken die benötigte Hilfe angeboten werden. Nicht an irgendeinem Platz und schon gar nicht außerhalb der Stadt, sondern da, wo das Limit inzwischen fest verankert ist: im Milchgässleim Herzen von Gmünd.Bevor hier am Mittwoch die traditionelle Weihnachtsfeier abgehalten wurde, ging es zunächst in den Prediger, wo gemeinsam mit den zahlreichen Netzwerkpartnern zurückgeblickt wurde aufJahre „Limit“.Jahre, die Dieter Strobel maßgeblich mitgeprägt hat.

