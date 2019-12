TSB Gmünd: Dragos Oprea übernimmt Traineramt in der neuen Saison

Foto: Kessler

Der abstiegsbedrohte Handball-​Oberligist TSB Gmünd hat seinen Trainer für die neue Saison vorgestellt: Dies ist mit Dragos Oprea in Handballkreisen wahrlich kein Unbekannter. Der langjährige Bundesligaprofi hat den Gmündern unabhängig von der Ligazugehörigkeit für die Saison 2020 /​ 21 zugesagt.

Mittwoch, 18. Dezember 2019

Alex Vogt

44 Sekunden Lesedauer



15

2011

2012

THW

1

2017

Dem TSB Gmünd hat der 37 -​Jährige nun seine Zugabe gegeben, in der neuen Saison das Traineramt zu übernehmen. Und zwar unabhängig davon, ob die nach der Vorrunde auf dem vorletzten Tabellenplatz stehenden Gmünder den Klassenerhalt in der Baden-​Württemberg-​Oberliga schaffen oder in die Württembergliga absteigen.







Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 19 . Dezember.



Als Handballprofi war der ehemalige Linksaußen insgesamtJahre lang für Frisch Auf Göppingen aktiv und gewann mit den Göppingernundzweimal den EHF-​Pokal. Nach seiner Zeit bei Frisch Auf spielte Dragos Oprea noch für denKiel und den TVB Stuttgart, ehe er seine aktive Karriere beendete. Seit. Märzfungiert er als Leiter der Deutschen Kinder Handball Akademie und trainiert derzeit die C-​Jugend des TVB Stuttgart.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

schauorte.de ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

132 Aufrufe

1 Stunde Online