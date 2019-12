Gamundia-​Häuser: Günstiger Wohnraum entsteht am Kaffeebergweg

Wo bisher ein Gebäude stand, in welchem Mitarbeiter der Stadtwerke wohnten, entstehen jetzt drei Gamundia-​Reihenhäuser. Nach der Fertigstellung stehen damit im Kaffeebergweg sechs Wohneinheiten zu einem günstigen Mietpreis und mit niedrigen Nebenkosten zur Verfügung.

Erstmalig sei die Grundidee des „Gamundia-​Haustyps“ im Jahrin der Salvatorstraße in Schwäbisch Gmünd als Doppelhaus mit Photovoltaikanlage und intelligenten Stromspeichern umgesetzt worden, erklärte–Chef Celestino Piazza im Rahmen des ersten Spatenstichs für das neue Vorhaben im Kaffeebergweg. Das nun anstehende Gamundia-​Hausprojekt umfasst drei Reihenhäuser mit insgesamt sechs Wohneinheiten. Details zu dem Bauprojekt an Kaffeebergweg erfahren Sie am. Dezember in der Rems-​Zeitung.

