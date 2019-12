Miriam Kuhnle zweimal auf Platz fünf

Foto: Martin Reiner

Vom TSV Untergröningen haben sich gleich vier Spielerinnen für die Baden-​Württembergischen Tischtennis-​Einzelmeisterschaften der Jugend in Weinheim qualifizieren können. Jedoch konnten mit Miriam Kuhnle und Lotte Groß nur zwei daran teilnehmen. Amelie Fischer und Cristina Krauß mussten ihre Teilnahme absagen.

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Alex Vogt

Damit war der Einzug ins Viertelfinale perfekt. Dort wartete mit Wenna Tu die spätere Turniersiegerin. Gegen die Bundesligaspielerin der NSU Neckarsulm war erwartungsgemäß Endstation. Platz fünf ist aber eine mehr als zufriedenstellende Platzierung für die Spielerin aus Utzstetten und eine deutliche Verbesserung im Vergleich zum Vorjahr.





Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 20 . Dezember.



Bei den Mädchen Ustartete Miriam Kuhnle im Feld derbesten Spielerinnen Baden-​Württembergs. Die Vorrunde wurde in acht Vierergruppen ausgetragen, wobei sich die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe für die K.o.-Runde qualifizierten. Wichtig war wie immer der Start in das Turnier, dieser klappte mit einemgegen Claudia Engesser vom TSV Mimmenhausen. Gegen Felicitas Reif vom TTC Weingarten folgte ein umkämpfter-Erfolg und im Spiel um den Gruppensieg gelang Kuhnle nach einem-Satzrückstand noch eingegen die stärker eingestufte Lisa Klett, die in der Regionalliga Südwest für den TTV Weinheim-​West aufschlägt.Damit war mit der Qualifikation für die K.o.-Runde das selbst gesetzte Ziel erreicht. In dieser traf Miriam Kuhnle auf Larissa Ziegler (TTF Kißlegg). Nach einer-Führung musste die Untergröningerin noch in den Entscheidungssatz, um in diesem mitdie Oberhand zu behalten.

