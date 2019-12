TSV Alfdorf/​Lorch zieht souverän ins Final Four ein

Die Württembergliga-​Handballer des TSV Alfdorf/​Lorch stehen im Final Four um den Verbandspokal. Im Viertelfinale gelang vor heimischem Publikum in der Lorcher Schäfersfeldhalle ein nie gefährdeter 35 : 23 -Kantersieg gegen den Bezirksligisten EK Bernhausen.

Donnerstag, 19. Dezember 2019

Im Schongang qualifizierte sich der TSV Alfdorf/​Lorch für das Final Four, das am. Aprilstattfinden wird. Gegen den Bezirksligisten EK Bernhausen aus dem Bezirk Esslingen/​Teck konnte der Württembergligist seiner Favoritenrolle vollauf gerecht werden, schon zur Halbzeit lagen die Gastgeber deutlich mitin Führung. In den zweitenMinuten konnte der Vorsprung weiter ausgebaut werden, um sich am Ende souverän mitdurchzusetzen. Erfolgreichster Torschütze des TSV Alfdorf/​Lorch war Adrian Pfahl mit sieben Treffern.

