32 -​Jähriger flüchtet vor Polizeikontrolle

Im Rahmen einer routinemäßigen Verkehrskontrolle wollten Beamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd am Montagmorgen gegen 1 . 20 Uhr in der Robert-​von-​Ostertag-​Straße einen Rollerfahrer anhalten. Der Zweiradfahrer fuhr daraufhin auf den Fußweg, der parallel zum Josefsbach /​Parlerstraße verläuft.

Montag, 02. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

32

32

Dabei beschleunigte er seinen Roller und ignorierte die Leuchtschrift „Stopp Polizei“ und das Blaulicht. Über die Karl-​Olga-​Brücke flüchtete er anschließend nach links in die Uferstraße und in die Schillerstraße. Hier hielt der Mann letztlich an. Bei dem-​Jährigen wurde Alkoholgeruch wahrgenommen; außerdem wurden Anzeichen von Betäubungsmittelmissbrauch festgestellt. Der-​Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

