Die 2 . Gmünder Dartmeisterschaften finden am 29 . Februar 2020 statt

Am 29 . Februar 2020 ist es wieder soweit: die Gmünder Dartmeisterschaften, präsentiert von der Rems-​Zeitung und dem DC Over the Tops, gehen in die zweite Runde. Neben dem Titel „Bester Gmünder Darter“ gibt es verschiedene Steeeldart-​Wettbewerbe, und kleinere Spiele, bei denen jeder etwas gewinnen kann. Alle wichtigen Infos finden Sie im Folgenden.

• Die Gmünder Dartmeisterschaften finden am. Februarin der Gemeindehalle Göggingen statt• Anmeldungen ausschließlich via Mail an sport@​remszeitung.​de mit Angabe von Name, Alter und Wohnort• Teilnahmegebühr beträgtEuro (darin enthalten sind Wurfgeld und Spende für den guten Zweck)• Geplant sind diesmalaufgestellte Automaten, also mehr als noch bei der Premiere. Das soll Wartezeiten verkürzen• Das Wort „offene“ fällt diesmal weg, da es zu Irritationen geführt hat, auch Darter aus dem Rems-​Murr-​Kreis hatten sich bei der Premiere beworben• Titelverteidiger ist Sebastian Bräutigam, der als erster „Bester Gmünder Darter“ damit zugleich in die Geschichte dieser Dartmeisterschaften eingegangen ist• Teilnehmen kann jeder Dartbegeisterte und jeder, der es werden möchte, der im Altkreis Gmünd wohnhaft ist (von Gschwend bis Bartholomä und von Alfdorf bis Mögglingen). Der Darter muss nicht im Verein spielen, wirklich jeder ist willkommen, der mindestensJahre alt ist (bei Minderjährigen muss Genehmigung der Eltern vorliegen)• Auch in diesem Jahr wird es parallel zu den stattfindenden Meisterschaften wieder verschiedene Steeldart-​Wettbewerbe geben, bei denen Pokale und Sachpreise gewonnen werden können.• Parallel zur Rems-​Zeitung gehen auch parallel (manchmal auch zusätzlich) Informationen über die Facebookseite Gmünder Dartmeisterschaften raus• Für Kinder werden wieder einige Spielmöglichkeiten angeboten• Am Ende der Veranstaltung wird wieder eine Summe X an Kinder gespendet. Bei der zweiten Auflage geht es an die Aktion „Drachenkinder“ von Radio• Auch bei der zweiten Veranstaltung der Dartmeisterschaften wird es wieder ein Einlagespiel zwischen lokalen Persönlichkeiten geben

