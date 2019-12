Uhlandschule gewinnt drei Mal Wettbewerb mit Modelleisenbahn

Fotos: esc

Wenn Väter zuhause sich entschließen, für die Kinder eine Modelleisenbahn aufzustellen, dann haben die Kleinen in der Regel das Nachsehen. „Finger weg!“ heißt es meist, zumal die Anlagen und ihre Einzelteile teuer sind. Ganz anders ist das in der Uhlandschule in Bettringen.

Wenn die Schüler der Klassen zwei bis vier sich einmal in der Woche zur Modellbahn-​AG mit Schulrektor Joachim Göser treffen, dann vergeht die Zeit viel schneller, als im Unterricht. Kaum haben sie angefangen, sind dieMinuten wie im Flug vorbei. Der Grund ist die Modelleisenbahn, an der die derzeitJungs aktiv mitarbeiten können. Die Schule hat schon drei Mal am Wettbewerb „Modellbahn in der Schule“ des Vereins „Mehr Zeit für Kinder“ teilgenommen zum dritten Mal auch gewonnen. Wie es zu der AG kam, und welche pädagogischen Effekte das Projekt hat, erklärt Schulleiter Johannes Göser in der Rems-​Zeitung am. Dezember.

