Barth am Board: Zwei Topspieler mit gemischten Gefühlen

Grafik: RZ

Der Heubacher Kevin Barth ist Dartfan, dazu aber auch ein Experte dieser Präzisionssportart. In Barth am Board berichtet er exklusiv für die Rems-​Zeitung von der diesjährigen Dart-​Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally.

Samstag, 21. Dezember 2019

Alex Vogt

1 Minute 19 Sekunden Lesedauer



Über was sich schon einige Spieler beschwert haben, lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21 . Dezember.



Jetzt sind es ja nur noch zwei Tage bis zur Weihnachtspause bei der Dart-​Weltmeisterschaft. Die Nachmittags-​Session war eine gemischte, weil wir Spiele hatten, bei denen wir vorher wussten, dass sie nicht die großen Kracher werden.Auf der anderen Seite waren zwei Spieler dabei, die richtig Spaß machen. Da haben wir dann auch zwei Interviews gemacht. John Henderson war zu Gast, der wirklich ein sehr redseliger und sympathischer Typ ist sowie Steve Beaton, eine lebende Legende des Dartsports. Beaton spielt jetzt sage und schreibe seine. Weltmeisterschaft, istJahre alt und hält sich kontinuierlich in den Topder Welt. Dazu ist er ein sehr netter und angenehmer Zeitgenosse – beide Interviews sind wirklich sehr gelungen gewesen.Nachmittags bin ich noch bei Sportim Studio zu Gast gewesen. Das haben sie dann am Ende der Session rund zweieinhalb Minuten lang gezeigt, das hat mich natürlich auch gefreut. Es war eine lockere und angenehme Atmosphäre in diesem Gespräch.Abends haben wir dann sogar noch drei weitere Interviews geführt. Eines mit Chris Dobey, ein junger und sehr interessanter Spieler, der sich durchgekämpft hat. Danach haben wir Dave „Chizzy“ Chisnall gesprochen, ein Spieler aus den Top Ten. Ihm trauen einige etwas zu bei dieser WM – ich ehrlich gesagt nicht so sehr. Am Ende des Abends kam dann noch Gerwyn „Iceman“ Price vor unser Mikrofon, für viele in diesem Jahr einer der Topfavoriten auf den Titel. Doch er hat sich nur ganz glücklich und kurios durchgesetzt. Eigentlich auch nur, weil sein Gegner beiRest kurioserweise geglaubt hatte, er hätte Restund auf die Doppel-​Eins geworfen hat.

