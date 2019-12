Fairplay-​Wettbewerb: TV Straßdorf II auf Platz eins

Foto: Kessler

Als fairste Fußball-​Mannschaft im Raum Schwäbisch Gmünd ist die Zweite des TV Straßdorf in die Winterpause gegangen. Nach der ersten Saisonhälfte führt der B-​Ligist im Fairplay-​Wettbewerb der Rems-​Zeitung und der Kreissparkasse Ostalb vor den TSF Gschwend und dem VfL Iggingen II die Zwischenwertung an.

Samstag, 21. Dezember 2019

Alex Vogt

Den ausführlichen Bericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 21 . Dezember.



Die zweite Mannschaft des TV Straßdorf hat sich in der Kreisliga B, Staffel I, bislang nicht viel zu Schulden kommen lassen. InSpielen musste man nurgelbe Karten und eine Gelb-​Rote Karte hinnehmen und kommt damit auf den unschlagbaren Quotienten von. Die Mannschaft von Trainer Denis Kreissl überwintert in der Tabelle der Kreisliga B, Staffel I, auf Platz zehn. Und steht beim Fairplay-​Wettbewerb, den die Rems-​Zeitung zusammen mit der Kreissparkasse Ostalb zum mittlerweile. Mal veranstaltet, zur Saisonhalbzeit ganz oben. Am Ende der Saison/​hatte die Straßdorfer Zweite Rang elf belegt und hat somit in der zurückliegenden Halbserie einen ordentlichen Satz nach vorne gemacht.Mit den TSF Gschwend folgt die fairste Mannschaft der Kreisliga B, Staffel II, direkt hinter den Straßdorfern auf dem zweiten Platz. Der Tabellenzweite der zweiten B-​Ligastaffel hatMal Gelb gesehen, ist bis dato ohne einen einzigen Platzverweis ausgekommen und kommt damit auf einen Quotienten von. Knapp dahinter liegt mit demIggingen II () ein Ligakonkurrent des TV Straßdorf II. Die Igginger kassiertengelbe Karten und eine Rote Karte.

