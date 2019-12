Kunstwerk in Lorch scheidet die Geister

Drei neue Figuren zieren den Lorcher Remsgarten beim Bürgerhaus. Es ist das Kunstwerk des Hüttlinger Künstlers Andreas Welzenbach. Warum sich Lorcher darüber ärgern.

Montag, 23. Dezember 2019

Eva-Marie Mihai

Eigentlich hätte das Kunstwerk schon zur Remstal Gartenschau fertig sein sollen. Allerdings gab es Komplikationen in der Anfertigung und so konnte der Hüttlinger Künstler Andreas Welzenbach erst Ende vergangener Woche die drei Figuren im Lorcher Remsgarten beim Bürgerhaus aufstellen.





Die Figuren stellen einen Feuerwehrmann, ein brennendes Haus und einen Raucher das. Damit soll das Kunstwerk an das Feuerwehrhaus erinnern, das früher an dem Platz gestanden hatte. Gefertigt sind sie aus, also glasfaserverstärktem Kunststoff. Geplant war das zunächst anders. „Ursprünglich sollten die Figuren aus Blech angefertigt werden“, berichtet Welzenbach. Die Figur des Feuerwehrmannes sei auch angelehnt an eine historische Blechspielfigur.

