Papiercontainer angezündet

Durch einen Zeugen wurde am frühen Montagmorgen gegen 3 . 15 Uhr der Brand von mehreren Altpapiercontainern gemeldet, welche an der Hausfassade des Parler-​Gymnasiums in der Haußmannstraße in Schwäbisch Gmünd aufgereiht waren.

Montag, 23. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

19 Sekunden Lesedauer



Bis zum Eintreffen der Feuerwehr Schwäbisch Gmünd versuchte die Streifenwagenbesatzung ein Übergreifen auf das Gebäude durch Handfeuerlöscher zu verhindern. Anschließend löschte die Freiwillige Feuerwehr noch das Feuer. Nach bisherigen Erkenntnissen waren die vier Altpapiercontainer vorsätzlich in Brand gesetzt worden. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

