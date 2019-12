Sparkassen Cup: Erstklassige Besetzung

Foto: Zimmermann

Zum 28 . Turnier – zum siebten Mal als Sparkassen Cup – wird die Tischtennis-​Abteilung der SG Bettringen am 2 . Weihnachtsfeiertag wieder ein hochklassig besetztes Teilnehmerfeld in der Uhlandhalle begrüßen können. Nach den bisher eingegangenen Meldungen hofft man, dass man die stattliche Anzahl von 150 Spielerinnen und Spielern erneut überschreiten kann. Von über 60 Vereinen gibt es Anmeldungen.

Montag, 23. Dezember 2019

Alex Vogt

Die SG Bettringen hat im vermutlich größten Turnier-​Starterfeld bei den Herren C mit Stefan Holl, Stefan Fuchs und Mario Klaiber gleich drei Teilnehmer am Start.







Den ausführlichen Vorbericht lesen Sie in der Rems-​Zeitung vom 24 . Dezember.



In der Königsklasse der Herren A wird wieder eine ganz starke Konkurrenz erwartet. Mit Tom Duffke und Michael Roll vom SC Staig sowie dem altbekannten Petar Dordevic vom TB Untertürkheim sind gar drei Spieler aus der Oberliga – fünfthöchste Spielklasse in Deutschland – mit dabei. Duffke weist auch den deutlich höchsten Q-​TTR-​Wert auf und gilt daher als Favorit.Ihm ordentlich Konkurrenz bereiten möchte sein Vereinskamerad und Doppelpartner Michael Roll, der in der Oberliga eine gute Vorrunde gespielt hat. Ein gewichtiges Wort will bestimmt auch Abwehrkünstler Dordevic vom Oberligisten TB Untertürkheim mitsprechen, der das Turniergewinnen konnte und vergangenes Jahr Zweiter wurde. Michael Österrreicher vomSchechingen, der in der Vorrunde die drittbeste Bilanz der Landesklasse Gruppe III spielte, sollte man genauso nicht unterschätzen wie den jüngsten Teilnehmer Tim Kiesinger von derSchorndorf, der noch in der Jugend-​Verbandsklasse spielt.Ein großes Teilnehmerfeld geht bei den Herren B an den Start. Ein Mitfavorit ist sicherlich Kai Thalheim vomKirchheim. Starke Konkurrenz könnten ihm Andreas Berger (SV Rissegg), Fabian Haupt (TSV Korntal) und Dennis Hönes (TB Beinstein) bereiten. Christian Prax vom Veranstalter und Michael Blessing vom TV Mögglingen werden versuchen, die Fahne der Vereine aus dem Altkreis Gmünd hochzuhalten.

