Rauchentwicklung im Mehrfamilienhaus

Am Dienstag gegen 8 Uhr kam es in Schwäbisch Gmünd in der Straße „Kalter Markt“ zu einem Feuerwehreinsatz. Der Besuch einer Familie wollte wohl das Kochen übernehmen und hatte das Essen auf dem Herd stehen lassen. Als dieses dann langsam verbrannte kam es zu einer heftigen Rauchentwicklung, welche den Einsatz der Feuerwehr und der Polizei nach sich zog.

Dienstag, 24. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

33 Sekunden Lesedauer



11

7

28

4

Bis die Ursache der Rauchentwicklung fest stand mussten insgesamtPersonen vorsorglich das Haus verlassen. Zum Glück wurden weder dieBewohner der betroffenen Wohnung, noch einer der restlichen Hausbewohner verletzt. Nachdem die Ursache gefunden war beendeten die Rettungskräfte und die Polizei ihren Einsatz. Es kam zu keinem Sachschaden. Insgesamt waren die Feuerwehr mitMann undFahrzeugen im Einsatz, die Polizei mit einer Streife und zudem vorsorglich noch zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

179 Aufrufe

1 Stunde Online