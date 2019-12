Falschfahrer

Am Mittwoch gegen 0 : 10 Uhr fuhr ein ortsunkundiger 38 -​jähriger Pkw-​Fahrer mit seinem VW Golf an der Auffahrt zum Tunnelportal Ost des Einhorntunnels inGmünd versehentlich in Richtung Stuttgart auf, obwohl er eigentlich in Richtung Aalen fahren wollte. Um seinen Fehler zu korrigieren, bog er an der Auffahrt der B 29 nach links in Richtung Aalen ab und wurde dadurch zum Falschfahrer.

Mittwoch, 25. Dezember 2019

Rems-Zeitung, Redaktion

Zu diesem Zeitpunkt fuhr ein-​Jähriger Autofahrer auf der Bin Richtung Stuttgart und musste wegen dem, auf seiner Spur entgegen kommenden,-​Jährigen nach rechts ausweichen und eine Vollbremsung machen, um eine Kollision zu vermeiden. Ein weißer Pkw VW Golf befand sich vor dem Auto des-​Jährigen und musste ebenfalls ausweichen und stark bremsen. Der-​jährige Falschfahrer konnte kurze Zeit später durch die Polizei angehalten werden. Die Polizei bittet den Fahrer des weißen VW Golf und mögliche weitere Geschädigte, sich mit dem Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer/​in Verbindung zu setzen.

