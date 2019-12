Gmünder Weihnachtszirkus verzaubert die Besucher

Fotos: zi

Zum neunten Mal gastiert der Gmünder Weihnachtszirkus auf dem Schießtalplatz. Der Auftakt fand am 1 . Weihnachtstag statt; die Vorstellung am 2 . Weihnachtstag im voll besetzten Zirkuszelt war noch aus einem weiteren Grund eine ganz besondere: Unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Richard Arnold fand eine Benefizveranstaltung statt. Hierbei bekamen Menschen Karten geschenkt, die sich den Besuch ansonsten nicht leisten könnten bzw. würden.

Donnerstag, 26. Dezember 2019

Nicole Beuther

Namhafte Artisten und Newcomer aus aller Welt präsentierten ihre einzigartigen Shows. Wer sich von den Artisten verzaubern lassen möchte, der hat noch bis zum. Januar die Gelegenheit dazu. So lange gastiert der Zirkus von Direktor Oleg Zhovnir auf dem Schießtalplatz. Vorstellungen finden täglich umund umUhr statt (außer am. Dezember). Am. Januar gibt es einen Familientag.

