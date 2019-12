Traktorfahrer schwer verletzt

Schwere Verletzungen trug ein Traktorfahrer am Freitagmorgen davon, nachdem er mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum in der Unteren Straße in Göggingen gefahren war, Polizei und Feuerwehr befinden sich vor Ort. Näheres ist aktuell noch nicht bekannt.

Freitag, 27. Dezember 2019

Nicole Beuther

