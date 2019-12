Traktorfahrer verstorben

Der 51 -​jährige Traktorfahrer in Göggingen ist am Freitagvormittag wohl aufgrund einer medizinischen Ursache verstorben. Der Mann war mit dem Traktor auf einem Gelände in der Unteren Straße unterwegs, als er offensichtlich aufgrund eines internistischen Problems die Kontrolle über das Fahrzeug verlor und letztlich neben einem Baum zum Stehen kam.

Freitag, 27. Dezember 2019

Nicole Beuther

Entgegen einer ersten Meldung kam es nicht zum Zusammenstoß zwischen dem Traktor und dem Baum. Der Mann konnte trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen nicht mehr gerettet werden und verstarb vor Ort.

