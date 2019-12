Frontalzusammenstoß auf B 297

Am Freitag, gegen 17 . 40 Uhr, befuhr ein 77 -​jähriger Daimler-​Lenker die B 297 von Lorch in Richtung Wäschenbeuren. In einer scharfen Linkskurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegen kommen VW einer 28 -​Jährigen.

Samstag, 28. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

Durch den Aufprall wurde der VW auf die Gegenfahrbahn geschleudert und kam dort zum Stehen. Die-​Jährige wurde dabei leicht verletzt und musste in eine Klinik zur ambulanten Behandlung eingeliefert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden vonEuro.

