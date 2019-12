Kaminbrand in Buchengehren

Am Freitag gegen 19 : 45 Uhr kam es zu einem Einsatz der Alfdorfer Feuerwehr in Buchengehren. In einem Wohnhaus wurde ein Zimmerbrand gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich lediglich um einen Schornsteinbrand handelte.

Samstag, 28. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

Dabei entstand kein nennenswerter Sachschaden. Die Feuerwehr Alfdorf, die mitEinsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort war, belüftete nach den Löscharbeiten noch die Räumlichkeiten. Ein Rettungswagen, der vorsichtshalber mit angefordert worden war, konnte unverrichteter Dinge wieder abrücken.

