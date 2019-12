Barth am Board: TV-​Grüße an die Rems-​Zeitung

Der Heubacher Kevin Barth ist Dartfan, dazu aber auch ein Experte dieser Präzisionssportart. In Barth am Board berichtet er exklusiv für die Rems-​Zeitung von der diesjährigen Dart-​Weltmeisterschaft im Londoner Ally Pally.

Sonntag, 29. Dezember 2019

Gegen 11 Uhr bin ich mit meinem Vater Richtung München, genauer gesagt nach Ismaning, aufgebrochen. Vom zuständigen Mitarbeiter sind wir am Tor abgeholt worden und dann ging es gemeinsam mit Sebastian Schwele, dem zuständigen Moderator für die Dart-​Weltmeisterschaft, in das kleine schnuckelige TV-​Studio. Natürlich hatte ich meinen TV-​Auftritt im Vorfeld ausführlich angekündigt, so dass ich nicht nur die besten Erfolgswünsche mit auf den Weg bekommen habe, sondern auch zahlreiche Wünsche von Menschen, die im TV gegrüßt werden wollten. Natürlich habe ich dieses Tagebuch der Rems-​Zeitung auch nicht unerwähnt gelassen.





Dieser. Dezember ist für mich dann auch etwas ganz Besonderes gewesen: Wieder einmal durfte ich eine Session beim TV-​Sender Sportkommentieren. Es war das insgesamt bereits fünfte Mal, dass ich bei Sportkommentiere. Natürlich habe ich im Vorfeld gehofft, dass die Spiele möglichst eng sind, damit ich auch mehr Sendezeit habe, ist doch klar. Das habe ich bislang aber immer vorher gesagt.

