SG Bettringens Zweite trumpft beim eigenen Turnier groß auf

Das traditionelle Hallenturnier der SG Bettringen hat einen nicht zu erwarteten Verlauf genommen. Gewonnen hat die renommierte Veranstaltung die zweite Mannschaft des Gastgebers, die bei so namhafter Konkurrenz wie dem SV Neresheim oder der eigenen ersten Mannschaft nicht gerade zu den Favoriten gezählt hat.

Sonntag, 29. Dezember 2019

Timo Lämmerhirt

Nachdem das SGB-​Juniorteam, eine gemischte Mannschaft aus A-​Junioren und Spielern, die gerade erst ihr erstes Aktivenjahr absolvieren, bereits im Qualifikationsturnier überzeugt hatten (siehe separater Bericht), spielten die jungen Bettringer auch im Hauptturnier erfrischenden Fußball und schafften es mit diesem in die K.o.-Phase. Hier musste der SGB-​Nachwuchs dann allerdings gegen den TSV Böbingen mitsie Segel streichen, stolz auf das Erreichte nach zwei anstrengenden Turniertagen dürfen die Bettringer aber dennoch sein.Richtig guten Hallenfußball zeigten in der Vorrunde die Teams desSpraitbach und des SV Neresheim und avancierten so im Laufe des Turniers zu den Favoriten. Doch wie fast alles in diesem Turnier: es kam ganz anders. Die Spraitbacher unterlagen der Zweiten der SGB, die Neresheimer verabschiedeten sich unglücklich mitim Neunmeterschießen gegen die SGB I.

