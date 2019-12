Ärgernis in der Südstadt von Gmünd: Missachtung der Verkehrsregeln

Die Diskussionsrunde im gestrigen Südstadtforum hat gezeigt, was dort die Menschen offenbar am meisten bewegt: Nicht die eigene Bewegung von A nach B, sondern der Ärger über Raserei und Falschparken in den Wohnstraßen bewegt die Gemüter.

Dienstag, 03. Dezember 2019

Gerold Bauer

Als absolute Unart wurde es bezeichnet, dass Eltern ihre Kinder mit dem Auto bis an die Schultüre fahren und dabei statt der Fahrbahn den Gehweg benutzen. Auch die Nutzung der Wohnstraßen als „Abkürzung“ zwischen Rechbergstraße und Weißensteiner Straße wurde angeprangert. Nicht in allen Fällen hat die Stadtverwaltung die Möglichkeit, die bemängelten Phänomene von Heute auf Morgen abzustellen.





Was sonst noch im Südstadtforum zur Sprache kam, steht am 3 . Dezember in der Rems-​Zeitung!



