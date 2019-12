Normannia: Suche nach Traub-​Nachfolger läuft

Nach der überraschenden Trennung von Trainer Holger Traub am Samstag hat beim Fußball-​Verbandsligisten 1 . FC Normannia Gmünd die Suche nach einem Nachfolger begonnen. Der Sportliche Leiter Stephan Fichter soll spätestens bis zum Trainingsauftakt am 13 . Januar fündig werden und hat bereits zu möglichen Kandidaten Kontakt aufgenommen.

Auf die vielen Telefonate werden persönliche Gespräche folgen. „Dann wird sich schnell herausstellen, wie viele Kandidaten zum engeren Kreis zählen“, sagt der Sportliche Leiter der Normannia. Er sei guter Dinge, „dass wir da eine gute Lösung finden“, verfüge er doch über ein gutes Netzwerk.





Kurz nach dem-Heimsieg gegen den SV Fellbach verkündete derNormannia Gmünd am vergangenen Samstag via Pressemitteilung die überraschende Trennung von Trainer Holger Traub und Co-​Trainer Tobias Dreher. Beide hatten signalisiert, sich nach der Saison aus dem Schwerzer verabschieden zu wollen. Die Normannia-​Verantwortlichen entschlossen sich kurzum, nach zweieinhalb Jahren die Zusammenarbeit mit sofortiger Wirkung zu beenden.Seit Samstag ist Stephan Fichter damit beauftragt, einen Traub-​Nachfolger zu finden. „Ich habe schon Telefonate geführt, mein Telefon steht nicht still“, sagt der Sportliche Leiter, der bei der Trainersuche ein bestimmtes Kriterium verfolgt. „Das ist ganz einfach: Er muss zur Normannia passen“, so Fichter über das Anforderungsprofil. Also zumund der aktuellen Mannschaft. „Das Gesamtpaket muss stimmen. Wir haben gewisse Vorstellungen und werden dann schnell merken, ob es passt“, fügt Fichter hinzu.

