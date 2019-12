Weihnachtsbaum im Buhlgässle geschmückt

Fotos: edk

Eine Grillzange, eine Zitronenpresse mit dem Kopf von Angela Merkel, ein BH – Baumschmuck der ungewöhnlichen Sorte macht seit acht Jahren das Besondere des Weihnachtsbaumes im Buhlgässle aus. Besonders macht den Baum auch, dass zu einer erfolgreichen integrativen Tradition geworden ist.

Dienstag, 03. Dezember 2019

Edda Eschelbach

4

Seit es das Café Bunter Hund der Stiftung Haus Lindenhof gibt, steht im Buhlgässle auch alljährlich der von Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam geschmückte Weihnachtsbaum. Was es ursprünglich damit auf sich hatte, erzählt Frank Eißmann, der das inklusive Kulturcafé organisiert, am. Dezember in der Rems-​Zeitung.

