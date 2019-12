Sternsinger: Warum sie im doppelten Sinne segensreich agieren

Die Sternsinger vor dem Münster in Gmünd (Foto: kkg)

Sie sind wieder unterwegs – die Heiligen Drei Könige aus dem Morgenland mit ihrem Gefolge. Wenn sie den Segen in die Häuser bringen, sprudeln jedes Jahr Tausende von Euro in die Kassen der Sternsinger-​Gruppen im Gmünder Raum, um die Not von Kindern in bettelarmen oder von Kriegen bedrohten Teilen der Welt zu lindern.

Montag, 30. Dezember 2019

Gerold Bauer

28 Sekunden Lesedauer



Es ist weltweit wohl die größte und erfolgreichste Aktion, bei der sich Kinder für andere Kinder einsetzen. Aktuell lautet der Leitspruch „Frieden – im Libanon und weltweit“. Denn jedes Jahr ein Land bei der Aktion besonders im Blickpunkt der Spendensammlung.





Was es mit der Tradition der Sternsinger auf sich hat, beschreibt die Rems-​Zeitung am 30 . Dezember!



