Bosch: Protestmarsch gegen den Stellenabbau

Fotos: gbr

Es gibt eine Alternative zum massiven Stellenabbau bei Bosch. Diese Botschaft transportierten Mitarbeiter des größten Arbeitgebers im Raum Schwäbisch Gmünd im Rahmen eines Protestmarsches vom Bahnhof zum Stadtgarten. Zuvor, so prangerte IG-​Metall-​Sprecher Roland Hamm an, hatten Vorgesetzte bei Bosch versucht, Mitarbeiter durch Androhung von Abmahnungen von der Teilnahme am Protestmarsch abzuhalten.