1 . FC Heidenheim: Topspiel im Volkspark

Foto: FCH/​Walz

Bereits in seiner sechsten Saison im Fußball-​Unterhaus befindet sich der 1 . FC Heidenheim. Vieles ist in dieser Zeit passiert, in vielen großen Stadien haben die Heidenheimer seither gespielt. Ein Spiel wie das am Freitagabend ( 18 . 30 Uhr) bleibt für die Brenz-​Kicker aber dennoch ein besonderes. Zu Gast ist man dann beim einstigen Bundesliga-​Dino Hamburger SV.

Donnerstag, 05. Dezember 2019

Timo Lämmerhirt

Und obwohl die Hamburger in der vergangenen Woche ihre erst zweite Saisonniederlage hinnehmen mussten – sie unterlagen dem VfL Osnabrück, Heidenheims Gegner in zwei Wochen – spricht die Statistik für den großen HSV. Vor allem zuhause ist die Mannschaft von Dieter Hecking eine Wucht. 19 ihrer insgesamt 29 Zähler, die die Hanseaten auf dem zweiten Platz führen, haben sie zuhause geholt. Sechs Siege bei nur einem Remis, dazu ein Torverhältnis von 19 : 4 sind ein dickes Ausrufezeichen – und es verdeutlicht: das ist ein dickes Brett, was der FCH da bohren muss.





Dieter Hecking





Dieser darf aber durchaus ebenfalls die Brust herausdrücken, so reist die Mannschaft von Frank Schmidt schließlich als Tabellenvierter in den Norden, weist sechs Punkte weniger als der HSV auf. „Wenn fast die Hälfte der Saison gespielt ist und wir punktemäßig gut dastehen, dann ist das natürlich ein sehr guter Zustand, um zum HSV zu fahren“, sagt Schmidt, fügt aber an: „Das ändert aber nichts an der Schwere der Aufgabe.“ Fehlen werden ihm nur die beiden Rekonvaleszenten Maximilian Thiel (nach Kreuzbandriss) und Denis Thomalla (nach Hüft-​OP).





