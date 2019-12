B 29 : Pkw hat sich überschlagen

Die Polizei hat gemeldet, dass sich gegen 13 . 30 Uhr auf der B 29 auf Höhe Lorch in Fahrtrichtung Stuttgart ein Pkw überschlagen hat.

Donnerstag, 05. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

Offenbar soll der Fahrer aus dem Auto geschleudert worden sein. Polizei und Rettungskräfte sind im Einsatz. Nähere Informationen liegen derzeit nicht vor.







14 . 30 Uhr: Bekannt ist inzwischen, dass der Fahrer des VW Golf aufgrund von Glätte von der Fahrbahn abkam. Daraufhin rutschte der Wagen in die Böschung, wo er sich dann überschlug. Der Fahrer und Beifahrer mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die rechte Fahrspur wurde vorübergehend gesperrt, es kommt zu stockendem Verkehr.

Aktualisierung um 15 . 20 Uhr: Gegen 13 . 30 Uhr war ein 41 Jahre alter VW Golf-​Fahrer zusammen mit einem 34 -​jährigen Beifahrer in einem VW Golf auf der B 29 in Richtung Stuttgart unterwegs. Zwischen der Ausfahrt Lorch und der Ausfahrt Waldhausen befuhr der Golf die linke Fahrspur. Aufgrund witterungsbedingter Eisglätte verlor der Golf-​Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen, querte die rechte Fahrspur bevor er nach rechts von der Fahrbahn in die Böschung abkam. Dort überschlug sich der Golf offenbar mehrfach, bevor er wieder auf den Rädern zum Stehen kam. Ein auf dem rechten Fahrstreifen befindlicher 55 -​jähriger Trucker versuchte dem querenden Golf auszuweichen und zog seinen Mercedes Atego nach links. Dabei touchierte er einen auf der linken Fahrbahn befindlichen Mercedes Vito eines 54 -​Jährigen. Die beiden Insassen des Golfs wurden bei dem Unfall leicht verletzt und für die weitere medizinische Behandlung in eine Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15 000 Euro. Die rechte Fahrbahn war für die Unfallaufnahme und die Bergung des VW Golfs zwischenzeitlich gesperrt.



