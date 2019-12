Schnelles Internet im Schwäbischen Wald — Backbone-​Trasse „Frickenhofer Höhe“ in Betrieb

Das Internet im Schwäbischen Wald hat einen großen Sprung in die Zukunft geschafft. Die 18 Kilometer lange Breitband-​Trasse „Frickenhofer Höhe“ ist fertiggestellt. Im Landgasthof Stern in Mittelbronn wurde die Backbone-​Trasse, die Gschwend, Eschach, Ruppertshofen und Täferrot mit Glasfaser versorgt, am Nikolaustag in Betrieb genommen.

Freitag, 06. Dezember 2019

Edda Eschelbach

Mit einen symbolischen Druck auf den roten Knopf setzten Landrat Klaus Pavel, die Bürgermeister von Gschwend, Ruppertshofen und Täferrot – Christoph Hald, Peter Kühnl und Markus Bareis – und MinisterialratMichael Zügel gemeinsam mit Jens Schilling (Komm.Pakt.Net-Vorstand) und NetCom BW-​Geschäftsführer Bernhard Palm ein Zeichen: Im Ostalbkreis hat die Digitalisierung, und damit die flächendeckende Versorgung mit schnellem Internet, eine hohe Priorität. Ein überraschendes — und nennenswertes — Nikolausgeschenk vom Land gab es obendrein, mit dem der Landkreis nun weiter am schnellen Internet im Kreis arbeiten kann. Welchen finanziellen Kraftakt der Landkreis und die Städte und Gemeinden dafür vollbringen, und wie das Land die Backbone-​Projekte fördert, erfahren Sie am. Dezember in der Rems-​Zeitung.

