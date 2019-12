Wochenende: Mensch, Maschine

Das Wochenende bringt uns den 2 . Adventssonntag, in Gmünd die lange Einkaufsnacht und damit die Chance, die Weihnachtsgeschenke zu besorgen. Immerhin kommt ja Weihnachten wie jedes Jahr „völlig überraschend“. Vielleicht nimmt uns die „Künstliche Intelligenz“ dieses Problem in naher Zukunft ab, jedenfalls geht es im Titelthema unserer Wochenende-​Beilage um „Mensch, Maschine!“

Freitag, 06. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

Vor drei Jahren hat Winfried Kretschmann das Cyber Valley ins Leben gerufen. Sein Ziel: Der Südwesten Deutschlands sollte fit werden für die digitale Revolution. Große Firmen sind dabei, vor allem Forscher. Woran arbeiten sie und wie grenzen sie sich gegen die USA und China ab? Ein Besuch bei Tübinger Forschern.



Das Thema Weihnachtsgeschenke handelt die Beilage auf der Seite „Mensch+Technik“ ab. Praktische Geschenkefür sie und ihn! Zu Weihnachten verwandelt sich fast alles in ein Geschenk – sogar Hausgeräte.Aber welche sind wirklich sinnvoll – und welche kann man sich schenken?

Aber alles hat Grenzen: Müssen Kinder in einer von Spielzeug und digitalen Medien überfluteten Umgebung tatsächlich wieder lernen, ganz ursprünglich miteinander zu spielen? „Original Play“ heißt ein Programm, bei dem Kindergartenkinder das ursprüngliche Spielen lernen sollen. Was ist das genau?



16

lesenswerte Seiten in der Wochenende-​Beilage am Samstag in der Rems-​Zeitung. Viel Lesevergnügen!

