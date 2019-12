Betrunken einen Unfall verursacht

Am Freitag um 16 . 15 Uhr beschädigte eine 41 -​jährige Fahrerin mit ihrem Pkw Renault in der Hauptstraße in Alfdorf beim Ausparken einen geparkten Mercedes. Dabei verursachte sie einen Sachschaden in Höhe von 1500 Euro.

Samstag, 07. Dezember 2019

Heinz Strohmaier

25 Sekunden Lesedauer



An der Unfallstelle händigte sie dem anwesenden Unfallbeteiligten zwar ihren Führerschein aus, fuhr jedoch noch vor einem vollständigen Austausch der Personalien weiter. Die Renault-​Fahrerin wurde durch eine Polizeistreife an der Halteranschrift angetroffen. Dort stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest verlief positiv, weshalb die Fahrerin mit zur Blutprobe musste. Die Fahrerin musste ihren Führerschein abgeben und muss mit weiteren strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Alfdorf ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

212 Aufrufe

2 Stunden Online