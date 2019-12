Fußball-​Kreisliga A I: Bargau II hat wenig Mühe mit Hussenhofen

In der Fußball-​Kreisliga A I hat es in diesem Jahr noch ein Spiel gegeben. Die Partie zwischen Germania Bargau II und dem SV Hussenhofen war jüngst wegen zu starken Windes abgebrochen worden.

Sonntag, 08. Dezember 2019

Timo Lämmerhirt

In der Nachholpartie hat die heimische Germania nicht den leisesten Zweifel aufkommen lassen, wer diese Partie am Ende gewinnen würde. Bereits nach drei Minuten netzte Daniel Rieg ein, erhöhte nach knapp 20 Minuten auf 2 : 0 . Insgesamt hatten die Bargauer rund 70 Prozent Ballbesitz, die Gäste probierten es meistens mit langen Bällen. Schlussmann Lukas Huttenlauch, der nach seiner langjährigen Rückenverletzung vorerst in der zweiten Mannschaft agiert, schraubte das Ergebnis vom Punkt auf 3 : 0 , ehe Clemens Stich den 4 : 0 -Schlusspunkt setzte ( 80 .). Eben jener Stich hatte noch zwei Riesenmöglichkeiten, die er jedoch ungenutzt ließ. Am Ende waren die Gäste somit mit diesem Resultat noch gut bedient.





