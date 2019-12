Video-​Doku: Sondersitzung Gemeinderat und Protest gegen den Jobabbau bei Bosch

Foto: hs

Landesweit viel Beachtung hat die Sondersitzung des Gmünder Gemeinderats sowie der Protest gegen den Jobabbau bei Bosch AS vom vergangenen Mittwoch gefunden. Auch mit einem längeren Video hat die Rems-​Zeitung die Szenen festgehalten.

Sonntag, 08. Dezember 2019

Heino Schütte

760

1000

5000

4

2019

Die Beschäftigten des größten Gmünder Arbeitgebers und Sprecher der Gemeinderatsfraktionen zeigten sich besorgt bis bestürzt. Denn unmittelbar nach dem laufenden Abbau von 760 Arbeitsplätzen sollen nun nach Ankündigung der Geschäftsleitung weitere 1000 Jobs gestrichen werden. Derzeit sind bei Bosch AS in Schwäbisch Gmünd noch rund 5000 Menschen beschäftigt.