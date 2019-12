Zwei Feueralarme am Wochenende: Heubacher Feuerwehr rettet Mann aus verqualmter Wohnung

Symbolfoto: Heino Schütte

Dank eines Rauchmelders und eines aufmerksamen Nachbarn hat die Freiwillige Feuerwehr Heubach in der Nacht zum Sonntag einem Menschen das Leben retten können. Und die Gmünder Feuerwehr eilte am Sonntagmorgen zu einem vermeintlichen Brand in einem Hochhaus in Großdeinbach.

Sonntag, 08. Dezember 2019

Heino Schütte

53 Sekunden Lesedauer



23

Nach Angaben der Polizei hatte am Samstagabend gegenUhr in einem Mehrfamilienhaus an der Hauptstraße in Heubach ein Rauchmelder ausgelöst. Ein aufmerksamer Nachbar hörte den Alarm und bemerkte auch Rauchentwicklung aus der verschlossenen Wohnung. Sofort alarmierte er die Feuerwehr, die mit den Abteilungen Heubach und Lautern in die Hauptstraße eilte. Die Feuerwehrleute öffneten die Türe zur verqualmten Wohnung und trafen den Bewohner schlafend an. Er wurde ins Freie gerettet. Mit einer Rauchvergiftung kam er ins Krankenhaus. Als Brandursache, die schnell „abgestellt“ werden konnte, wurde vergessenes Kochgut auf dem Herd festgestellt. Das Gebäude wurde von der Feuerwehr mit Hochdrucklüftern entraucht, so dass zum Glück kein weiterer Schaden zu beklagen ist. Am Sonntagmorgen gab es Feueralarm in einem Hochhaus Am Wäldle in Großdeinbach. Auch dort hatten aufmerksame Bewohner einen ausgelösten Rauchmelder wahrgenommen. Die Abteilung Großdeinbach der Freiwilligen Feuerwehr Schwäbisch Gmünd war blitzschnell vor Ort, gefolgt vom Löschzug der Abteilung Innenstadt, von Rettungsdienst und Polizei. Die Feuerwehr öffnete die betroffene Wohnung . Entwarnung! Festgestellt wurde, dass in der leeren Wohnung der Rauchmelder ohne erkennbaren Grund ausgelöst hatte.

Beitrag teilen



Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



schauorte zwischen Wald und Alb

Schwäbisch Gmünd ∞ Tipps, Termine und Veranstaltungen im Remstal

437 Aufrufe

7 Stunden Online