Alfdorf: Gigabit-​Internet für das Gewerbegebiet

Foto: edk

Mit Datenleitungen ist es wie mit Autobahnen: Irgendwann reicht die vorhandene Infrastruktur nicht mehr, um in flottem Tempo von A nach B zu kommen. Damit sich elektronische Daten via Internet schnell nach Alfdorf und von dort hinaus in die weite Welt bewegen könnten, rüstet die Telekom dort das Netz im Gewerbegebiet mit leistungsfähigen Kabeln aus Glasfaser auf.

Montag, 09. Dezember 2019

Gerold Bauer

29 Sekunden Lesedauer



13

30

Mit dem Ausbau des Netzes auf einen Gigabit-​Hochgeschwindigkeitsstandard hat die Telekom nun begonnen.





Beim Auftakt der Bauarbeiten war die RZ dabei und berichtet darüber am 10 . Dezember!



Dank der rundKilometer langen neuen Leitungen und vier Verteiler-​Stationen kommen mehr alsFirmen bald in den Genuss eines besonders schnellen Datentransfers mit bis zu einem Gigabit pro Sekunde.

