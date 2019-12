Altmeisterinnen und Altmeister geehrt

Foto: Manfred Laduch

Respekt war der prägende Unterton der Reden, als am Montag die Kreishandwerkerschaft Schwäbisch Gmünd zu ihrer traditionellen Altmeisterfeier ins Evangelische Gemeindehaus geladen hatte.

Montag, 09. Dezember 2019

Manfred Laduch

50

60

Im Mittelpunkt der Feier stand die Verleihung von Goldenen bzw. Diamantenen Meisterbriefen an diejenigen, die ihre Meisterprüfung vorbzw.Jahren abgelegt hatten. Übergeben wurden die Urkunden vom Präsidenten der Handwerkskammer Ulm, Joachim Krimmer. Was Krimmer und Kreishandwerksmeister Alexander Hamler über die aktuelle Situation des Handwerks erzählten und wer alles geehrt wurde, steht in der Dienstags-​Ausgabe der Rems-​Zeitung.

