FCH: Griesbeck zieht sich Innenbandanriss zu

Mittelfeldspieler Sebastian Griesbeck wird dem Fußball-​Zweitligisten 1 . FC Heidenheim beim anstehenden Heimspiel gegen Arminia Bielefeld am Samstag, 13 Uhr, in der Heidenheimer Voith-​Arena und darüber hinaus bis auf Weiteres verletzungsbedingt fehlen.

Der-​jährige defensive Mittelfeldspieler hatte sich am vergangenen Freitag beim-Auswärtssieg desHeidenheim im Spitzenspiel beim Hamburger SV während eines Zweikampfes einen Innenbandanriss im rechten Knie zugezogen. Das ergaben entsprechende Untersuchungen an diesem Montag in Heidenheim. Sebastian Griesbeck musste in Hamburg bereits in der. Minute ausgewechselt werden.In der bisherigen Spielzeit stand der Vizekapitän desHeidenheim bislang in allenPflichtspielen in der Startelf von FCH-​Cheftrainer Frank Schmidt. Dabei erzielte er zwei Tore und bereitete einen Treffer vor.

