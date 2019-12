Öffentliche Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten in Alfdorf noch ungewiss

Foto: gbr

In der letzten Sitzung des Alfdorfer Gemeinderats in diesem Jahr wurde kaum diskutiert. Die zu beschließenden Tagesordnungspunkte fanden in der Regel Zustimmung. Die Entscheidung über eine öffentliche Veranstaltung zur Vorstellung der Bürgermeisterkandidaten fällt erst in der ersten Sitzung im neuen Jahr.

Montag, 09. Dezember 2019

Edda Eschelbach

Nicht vertagt wurden die Vergaben der Kanal-​, Leitungs– und Straßenbauarbeiten – sowohl inner– als auch außerorts, im Zusammenhang mit der Stilllegung der Kläranlage Alfdorf und der Erweiterung der Kläranlage Leineck. Wann mit den Verkehrsbehinderungen wegen der notwendigen Vollsperrung zum Beispiel der Hauptstraße zu rechnen ist, und wann die Kanalarbeiten beginnen, erfahren Sie am 10 . Dezember in der Rems-​Zeitung.

