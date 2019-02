Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. Februar 2019 Freitag, 01. Februar 2019

Ehrenamtlich Menschen mit Demenz begleiten

Auf einen durchweg modernen Stil wurde beim Einrichten des Raumes nicht Wert gelegt. Dort im Erdgeschoss, wo sich beim DRK werktags täglich die Leuchtturm-​Gruppen treffen, sind hier und da Möbelstücke aus Omas Zeiten zu sehen. Eine Umgebung, die für die Teilnehmer ganz bewusst geschaffen wurde. Sie sind zwischen 70 und Mitte 90 und an Demenz erkrankt.

Es sind kleine Details, die den Teilnehmern Sicherheit geben. Hierzu gehört der Kleiderbügel, auf dem ihr Name steht. Oder auch das Namensschild auf dem gedeckten Tisch. Anni Baumhauer weiß, wie wichtig derlei Kleinigkeiten sind. In einem Seminar, das sie vor einiger Zeit besucht hat, hat sie jede Menge erfahren über Menschen mit Demenz. Und nicht zuletzt durch die Arbeit hier vor Ort weiß sie, was den Menschen gut tut. „Manchmal reicht eine Berührung oder ein Augenzwinkern, um den Menschen ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern“, so Baumhauer. Von der Arbeit der Ehrenamtlichen berichtet die Rems-​Zeitung in der Samstagsausgabe.

