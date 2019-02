Blaulicht | Freitag, 01. Februar 2019 Freitag, 01. Februar 2019

Enkeltrick-​Betrügerin gefasst

Dank eines geistesgegenwärtigen 75 -​jährigen Mannes konnte die Kriminalpolizei Waiblingen am Donnerstag in Murrhardt eine Enkeltrickbetrügerin festnehmen. Der Rentner erhielt zunächst am Donnerstagmittag einen Anruf, bei dem sich der Anrufer als ein Bekannter ausgab. Im Telefonat gab dieser an, dass er sich derzeit wegen eines Wohnungskaufes bei einem Notar befände und dringend 40 . 000 Euro benötige.

Der Murrhardter durchschaute den Betrugsversuch und verständigte im Anschluss an das Gespräch die Polizei. Zwischenzeitlich gingen bei dem Mann noch mehrere Anrufe ein, in denen sich der jeweilige Anrufer u.a. als Polizeibeamter sowie als Bankmitarbeiter ausgab. Schließlich sollte am Nachmittag die Geldübergabe an eine Frau (angebliche Buchhalterin des Notars) erfolgen. Am vereinbarten Übergabeort konnte die Kriminalpolizei die Frau festnehmen. Die Staatsanwaltschaft Stuttgart beantragte beim Amtsgericht Waiblingen einen Haftbefehl. Die Betrügerin wird im Laufe des Freitags () dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen zu den Mittätern führt die Kriminalpolizei Waiblingen.

