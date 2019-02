Ostalb | Freitag, 01. Februar 2019 Freitag, 01. Februar 2019

Freude über größere Spende für die St.Andreaskirche in Schlechtbach

Die katholische Kirchengemeinde St.Andreas Schlechtbach-​Gschwend freut sich über eine großzügige anonyme Spende. Diese Zuwendung dient dazu, die bereits durchgeführte Sanierung zu finanzieren, weil der Eigenanteil der Gemeinde bisher noch nicht komplett zusammengetragen werden konnte.

Der Anlass für den Umbau waren die Schäden des Bodenbelags im Altarraum. Die Steinfliesen aus dener-​Jahren waren sehr schadhaft. Deshalb wurde der gesamte Boden in dem Kirchenraum erneuert sowie die Elektroheizung unter den Bänken. Ebenso wurde der gesamte Innenraum gestrichen und die Beleuchtung erneuert. Die Kirche ist täglich geöffnet und kann zum stillen Gebet besucht werden. Mehr zum Thema am. Januar in der Rems-​Zeitung.

