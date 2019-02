Schwäbisch Gmünd | Freitag, 01. Februar 2019 Freitag, 01. Februar 2019

Regionalität ist ein Muss

Foto: esc

Seit April 2018 , als Thorsten Mölders den REWE-​Markt in der Remsgalerie übernahm, feilt er an seinem eigenen Ladenkonzept. Das heißt für ihn zum einen, das Kernsortiment der REWE-​Kette im Angebot zu haben, zum anderen legt er großen Wert auf regionale und lokale Produkte.

Anders als andere Märkte der Kette, arbeitet Thorsten Mölders zwar mit REWE zusammen, aber er ist der Inhaber des Unternehmens. Er hat den Standort in Gmünd gekauft und besitzt damit nun zwei Märkte, die er in Eigenregie führt: Seitist er bereits Inhaber eines Marktes in Donzdorf. Was er den Kunden in Schwäbisch Gmünd künftig bieten wird, erfahren Sie am Samstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Edda Eschelbach.

Lesedauer: 27 Sekunden.