Schwäbisch Gmünd | Sonntag, 10. Februar 2019 Sonntag, 10. Februar 2019

3000 Besucher bei Handwerkerausstellung im Stadtgarten

Galerie (8 Bilder)

Fotos: rw

Alles in allem besuchten zwischen 2500 und 3000 Menschen die zweitägige Ausstellung im Stadtgarten. Organisator Joachim Weber zog eine erste Bilanz.

11

Die Besucher wandelten vom Eingang hinab ins Foyer und zu Baldung– und Leutzesaal durch eine sehr ansprechend und abwechslungsreich gestaltete Stand-​Landschaft, die das rechte Maß gefunden hatte: Nahe und ohne Lücken beieinander, aber nicht gedrängt – gerade richtig für störungsfreie Gespräche zwischen den Fachleuten und dem fragenden Publikum. Der Sonntag war belebter als der Samstag. „Wir sind hoch zufrieden“, sagte Organisator Joachim Weber in einer ersten Bilanz am Sonntagnachmittag. „Die Ausstellung wird nach wie vor sehr gut besucht.“ Bemerkenswert sei, dass die Besucher gezielt fragten und sich nicht nur allgemein informierten. Die Gespräche gingen häufig tief in die Materie und ins Detail, durchaus im Sinne Webers: „Wir gehen auf Klasse, nicht auf Masse.“ Mehr lesen Sie in der RZ vom. Februar.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Reinhard Wagenblast.

Lesedauer: 36 Sekunden.