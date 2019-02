Ostalb | Sonntag, 10. Februar 2019 Sonntag, 10. Februar 2019

Auftakt der neunten Mutlanger Vesperkirche

Galerie (3 Bilder)

Fotos: msi

„Nun danket alle Gott, mit Herzen, Mund und Händen“ – hieß es im Eingangslied zum Eröffnungsgottesdienst der diesjährigen Mutlanger Vesperkirche, die in diesem Jahr unter dem Motto des Dankes steht. Mit zahlreichen Gläubigen beider Konfessionen wurde der Start in die Vesperkirche feierlich und schmackhaft begangen.

„Das Empfinden und das Ausdrücken von Dankbarkeit ist nicht selbstverständlich“, so Pfarrerin Eleonore Härter in ihrer Predigt. „Mit Kindern muss man das erst einmal üben, Danke zu sagen. Und warum ist es überhaupt wichtig Dankbarkeit zu empfinden?“, fragte sie die versammelte Gemeinde, um gleich selbst zu antworten. Mehr darüber und über die Bedeutung der Vesperkirche für die Region gibt es am Montag in der Rems-​Zeitung zu lesen.

Veröffentlicht von Nicole Beuther.

Lesedauer: 28 Sekunden.