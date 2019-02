Ostalb | Sonntag, 10. Februar 2019 Sonntag, 10. Februar 2019

Das Bündnis gegen Menschenhandel und (Zwangs-)Prostitution hat seine Beratungsstelle eröffnet

Was im Dezember, bei der ersten Versammlung in Schwäbisch Gmünd, noch ein Plan des Bündnisses gegen Menschenhandel und (Zwangs-​) Prostitution war, ist schon realisiert. Das Ostalbkreis-​Bündnis hat seit Januar in Aalen die erste Beratungsstelle eingerichtet, zusammen mit der Geschäftsstelle von Solwodi.

Die Initiative für das Bündnis ging von den Frauen des Clubs Soroptimist Aalen/​Ostwürttemberg aus. Im Oktoberwurde die Gründung verkündet und im Dezember gehörten dem Bündnis neben dem Landkreis und den Städten Schwäbisch Gmünd, Aalen und Ellwangen schonweitere Bündnispartner an, unter anderem zahlreiche Organisationen, Firmen und Privatpersonen. Die Rems-​Zeitung hat sich mit Ingrid Krumm und Marietta Hageney unterhalten und berichtet in der Montagausgabe von deren gemeinsamen Ziel, aktiv gegen Menschenhandel und Zwangsprostitution anzugehen.

