Sport | Sonntag, 10. Februar 2019 Sonntag, 10. Februar 2019

FCH siegt auch in Darmstadt und darf nun im Pokal zu Bayern München

Fußball-​Zweitligist 1 . FC Heidenheim hat mit seinem 2 : 1 -Sieg beim SV Darmstadt am Sonntagnachmittag eine perfekte Woche gekrönt.

Für die Heidenheimer läuft es derzeit richtig gut. Wenn sich das Ergebnis aus Darmstadt auch knapp anhört, so bleibt festzuhalten, dass es am Ende lediglich eng wurde, weil der FCH eine Vielzahl an hochkarätigen Chancen ungenutzt ließ. Auf der anderen seite stand übrigens Winterabgang Mathias Wittek erstmals in der Startelf für seinen neuen Arbeitgeber.





gegen Dynamo Dresden, der-Erfolg im DFB-​Pokal unter der Woche gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen und nun Darmstadt. Zur Belohnung darf die Mannschaft von Frank Schmidt nun im Pokalviertelfinale beim Deutschen Rekordmeister Bayern München antreten und seine bundesweite Bekanntheit dadurch weiter nach oben schrauben (./. April). Die Auslosung war Sonntagabend.

Veröffentlicht von Timo Lämmerhirt.

