Jeder wird fündig: Markt der Möglichkeiten

Für all diejenigen, die noch auf der Suche nach dem perfekten Ehrenamt-​Einsatzgebiet sind, wird in Schwäbisch Gmünd seit 2015 der Markt der Möglichkeiten veranstaltet.

Fast jeder und jede Zweite in Baden-​Württemberg ist ehrenamtlich engagiert und verbringt seine Freizeit mit Gleichgesinnten und im Einsatz für andere. Jedes zweite Jahr zeigen sich die Vereine, Institutionen und Organisationen einem interessierten Publikum und werben neue Mitglieder.So auch im Prediger, wo der dritte Markt der Möglichkeiten stattfand. „Jeder findet etwas, was ihn interessiert“, war sich Dr. Joachim Bläse, Erster Bürgermeister der Stadt Schwäbisch Gmünd, sicher und verwies in seinem Grußwort auf die Vielfalt der rundPartner, die vom klassisch-​karitativen Einsatz bis zum Hobby-​Verein reichte.

