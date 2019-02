Ostalb | Sonntag, 10. Februar 2019 Sonntag, 10. Februar 2019

Kinderfasching in Waldstetten

Galerie (11 Bilder)

Fotos: Gerhard Nesper

Zum traditionellen Kinderfasching hatte der Schulförderverein der Grundschule Unterm Hohenrechberg Groß und Klein in die festlich geschmückte Wäschgölthausener Stuifenhalle eingeladen….und alle kamen, muss man angesichts der brechend vollen Halle sagen.

1

Nach der Begrüßung durch die. Vorsitzende Simone Werz heizte Bürgermeister Michael Rembold mit den Schlachtrufen „Wäschgölt ahoi“ und „Stuifa hau“ die Stimmung an, wobei er gleichzeitig auch einen Schlachtruf für Weilerstoffel erfand, nämlich „Stoffel voran“, eine Weltpremiere, wie der Schultes betonte. Anschließend führte er, als Mexikaner mit Poncho und Sombrero bekleidet, eine Polonaise mit allen Kindern und ihren Müttern oder Omas durch die Halle, wobei die Djs vom Stuifen Sound, Klaus Hönig und Benjamin Leisenberg, die Musik vorgaben. Was sonst noch los war steht am Montag in der Rems-​Zeitung.

Interesse an der kompletten Digitalausgabe?

Die Rems-Zeitung gibt es auch online im Direktkauf bei iKiosk.

10 Tage kostenlos und unverbindlich testen?

Das RZ-Probeabo - digital oder klassisch mit Trägerzustellung.



Veröffentlicht von Gerhard Nesper.

Lesedauer: 30 Sekunden.