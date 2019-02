Schwäbisch Gmünd | Montag, 11. Februar 2019 Montag, 11. Februar 2019

Remstal-​Gartenschau: Schwäbisch Gmünd läutet „Woche der unendlichen Liebe“ ein

Foto: hs

Riesenandrang beim Vorverkaufs-​Endspurt auf die RemstalCard vor allem in Gmünd und Schorndorf. Noch bis zum Valentinstag ( 14 . Februar, Tag der Verliebten) gibt es diese Gartenschau-​Dauerkarte zum ermäßigten Preis. In dieser Woche sogar eine liebevolle Sonderaktion, aber nur für treue Ehe– und andere Liebespaare. Pärchen, die gemeinsam Dauerkarten kaufen, erhalten im Gmünder i-​Punkt eine Liebestüte voller Überraschungen.

250

Die Verantwortlichen zeigen sich überrascht, müssen eilends sogar das zur Karte gehörende Bonusbüchlein nachdrucken. Zum Vorverkaufs-​Endspurt und anlässlich des Valentinstags haben Oberbürgermeister Richard Arnold und seine Mitstreiter am Montag eine Sonderaktion gestartet. Es wurde in Anlehung an das Gartenschaumotto „Unendlicher Garten“ gar eine „Woche der unendlichen Liebe“ ausgerufen: Ehe– beziehungsweise Liebespaare, die bis einschließlich Samstag gemeinsam im i-​Punkt am unteren Marktplatz die Gartenschau-​Dauerkarten (RemstalCard) für sich erwerben, bekommen eine dick gefüllte Überraschungstüte mit allerlei Leckereien geschenkt. Und sie nehmen zudem an der Verlosung eines „Glücklichtstein“ im Wert vonEuro teil, der dann am neuen „Glücklichterweg“ am Zeiselberg als ewige Liebesbezeugung erstrahlen wird. Mehr dazu, auch was sich in der Liebestüte befindet, am Dienstag in der Rems-​Zeitung.

Veröffentlicht von Heino Schütte.

Lesedauer: 44 Sekunden.